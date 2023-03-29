Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20344
|
0.830951
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.49517
|
2.86109
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32698
|
0.753591
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.96113
|
0.50991
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.61898
|
3.81828
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.27654
|
12.0823
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62545
|
3.80887
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22284
|
0.449875
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.297
|
4.3535
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.14963
|
194.189
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19731
|
8352.06
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.05265
|
1.97916
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19022
|
45.6575
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31529
|
76.0289
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.36219
|
73.4112
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.38585
|
721.579
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.91162
|
10.0892
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.08085
|
2.45047
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.73075
|
5.77784
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.12372
|
0.889901
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.31457
|
30.1698
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17288
|
2.39643
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95117
|
2.5309
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73151
|
5.77531
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35586
|
0.737539
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.27377
|
18.9618
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.42569
|
10.6093
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80311
|
0.554597
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.95364
|
10.0466
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3542.67
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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