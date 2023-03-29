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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.03.2023
Снимка: Архив/БТА
София,  
29.03.2023 18:14
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20344

0.830951

Бразилски реал

BRL

10

3.49517

2.86109

Канадски долар

CAD

1

1.32698

0.753591

Швейцарски франк

CHF

1

1.96113

0.50991

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.61898

3.81828

Чешка крона

CZK

100

8.27654

12.0823

Датска крона

DKK

10

2.62545

3.80887

Британска лира

GBP

1

2.22284

0.449875

Хонконгски долар

HKD

10

2.297

4.3535

Унгарски форинт

HUF

1000

5.14963

194.189

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19731

8352.06

Израелски шекел

ILS

10

5.05265

1.97916

Индийска рупия

INR

100

2.19022

45.6575

Исландска крона

ISK

100

1.31529

76.0289

Японска йена

JPY

100

1.36219

73.4112

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.38585

721.579

Мексиканско песо

MXN

100

9.91162

10.0892

Малайзийски рингит

MYR

10

4.08085

2.45047

Норвежка крона

NOK

10

1.73075

5.77784

Новозеландски долар

NZD

1

1.12372

0.889901

Филипинско песо

PHP

100

3.31457

30.1698

Полска злота

PLN

10

4.17288

2.39643

Румънска лея

RON

10

3.95117

2.5309

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73151

5.77531

Сингапурски долар

SGD

1

1.35586

0.737539

Тайландски бат

THB

100

5.27377

18.9618

Турска лира

TRY

100

9.42569

10.6093

Щатски долар

USD

1

1.80311

0.554597

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.95364

10.0466

Злато (в трой унции)

XAU

1

3542.67

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 18:25 на 29.03.2023 Новините от днес

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