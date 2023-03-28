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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.03.2023
София,  
28.03.2023 18:10
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20589

0.829263

Бразилски реал

BRL

10

3.48757

2.86733

Канадски долар

CAD

1

1.32124

0.756865

Швейцарски франк

CHF

1

1.96625

0.508582

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.62337

3.81189

Чешка крона

CZK

100

8.2636

12.1013

Датска крона

DKK

10

2.62556

3.80871

Британска лира

GBP

1

2.2241

0.44962

Хонконгски долар

HKD

10

2.29827

4.3511

Унгарски форинт

HUF

1000

5.10727

195.799

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19598

8361.34

Израелски шекел

ILS

10

5.09211

1.96382

Индийска рупия

INR

100

2.19598

45.5378

Исландска крона

ISK

100

1.32061

75.7226

Японска йена

JPY

100

1.38036

72.4449

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.38914

719.87

Мексиканско песо

MXN

100

9.85856

10.1435

Малайзийски рингит

MYR

10

4.09881

2.43973

Норвежка крона

NOK

10

1.72715

5.78989

Новозеландски долар

NZD

1

1.1252

0.888731

Филипинско песо

PHP

100

3.31772

30.1412

Полска злота

PLN

10

4.17778

2.39362

Румънска лея

RON

10

3.94934

2.53207

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74324

5.73644

Сингапурски долар

SGD

1

1.35878

0.735954

Тайландски бат

THB

100

5.2644

18.9955

Турска лира

TRY

100

9.44148

10.5916

Щатски долар

USD

1

1.8041

0.554293

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.92661

10.0739

Злато (в трой унции)

XAU

1

3547.62

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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Към 18:20 на 28.03.2023 Новините от днес

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