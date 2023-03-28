Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20589
|
0.829263
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.48757
|
2.86733
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32124
|
0.756865
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.96625
|
0.508582
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.62337
|
3.81189
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.2636
|
12.1013
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62556
|
3.80871
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2241
|
0.44962
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29827
|
4.3511
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.10727
|
195.799
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19598
|
8361.34
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.09211
|
1.96382
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19598
|
45.5378
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.32061
|
75.7226
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38036
|
72.4449
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.38914
|
719.87
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.85856
|
10.1435
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.09881
|
2.43973
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72715
|
5.78989
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.1252
|
0.888731
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.31772
|
30.1412
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17778
|
2.39362
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94934
|
2.53207
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74324
|
5.73644
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35878
|
0.735954
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.2644
|
18.9955
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.44148
|
10.5916
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8041
|
0.554293
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.92661
|
10.0739
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3547.62
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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