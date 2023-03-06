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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2023
Пресфото - БТА, Архив
София,  
06.03.2023 19:24
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.23732

0.808198

Бразилски реал

BRL

10

3.53319

2.8303

Канадски долар

CAD

1

1.3495

0.741015

Швейцарски франк

CHF

1

1.96625

0.508582

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.6501

3.77344

Чешка крона

CZK

100

8.30677

12.0384

Датска крона

DKK

10

2.62799

3.80519

Британска лира

GBP

1

2.20674

0.453157

Хонконгски долар

HKD

10

2.34035

4.27287

Унгарски форинт

HUF

1000

5.18788

192.757

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19798

8347.38

Израелски шекел

ILS

10

5.11596

1.95467

Индийска рупия

INR

100

2.24435

44.5563

Исландска крона

ISK

100

1.3065

76.5404

Японска йена

JPY

100

1.35221

73.953

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.41574

706.344

Мексиканско песо

MXN

10

1.02175

9.78713

Малайзийски рингит

MYR

10

4.10259

2.43748

Норвежка крона

NOK

10

1.76028

5.68091

Новозеландски долар

NZD

1

1.1379

0.878812

Филипинско песо

PHP

100

3.34273

29.9157

Полска злота

PLN

10

4.15339

2.40767

Румънска лея

RON

10

3.97486

2.51581

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75269

5.70552

Сингапурски долар

SGD

1

1.36542

0.732375

Тайландски бат

THB

100

5.32039

18.7956

Турска лира

TRY

100

9.71909

10.289

Щатски долар

USD

1

1.83715

0.544321

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00978

9.90315

Злато (в трой унции)

XAU

1

3390.76

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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