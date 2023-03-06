Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.23732
|
0.808198
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.53319
|
2.8303
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3495
|
0.741015
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.96625
|
0.508582
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.6501
|
3.77344
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.30677
|
12.0384
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62799
|
3.80519
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.20674
|
0.453157
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.34035
|
4.27287
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.18788
|
192.757
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19798
|
8347.38
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.11596
|
1.95467
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.24435
|
44.5563
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3065
|
76.5404
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.35221
|
73.953
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.41574
|
706.344
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02175
|
9.78713
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.10259
|
2.43748
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.76028
|
5.68091
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.1379
|
0.878812
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.34273
|
29.9157
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.15339
|
2.40767
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97486
|
2.51581
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75269
|
5.70552
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36542
|
0.732375
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.32039
|
18.7956
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.71909
|
10.289
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83715
|
0.544321
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00978
|
9.90315
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3390.76
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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