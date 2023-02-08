Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.2687
|
0.788208
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.5149
|
2.84503
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35925
|
0.7357
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97938
|
0.505209
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.68507
|
3.7243
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.22399
|
12.1595
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62806
|
3.80509
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.20251
|
0.454027
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32105
|
4.30839
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.03133
|
198.755
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20526
|
8296.96
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.22837
|
1.91264
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20763
|
45.2974
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29098
|
77.4605
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38899
|
71.9948
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.44726
|
690.961
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.63539
|
10.3784
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.23854
|
2.3593
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.77383
|
5.63752
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.15245
|
0.867717
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.32528
|
30.0727
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.12753
|
2.42276
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.99353
|
2.50405
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72437
|
5.79922
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37541
|
0.727056
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.43694
|
18.3927
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.67447
|
10.3365
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82192
|
0.548872
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.03412
|
9.67006
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3416.84
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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