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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.02.2023
София,  
08.02.2023 18:17
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.2687

0.788208

Бразилски реал

BRL

10

3.5149

2.84503

Канадски долар

CAD

1

1.35925

0.7357

Швейцарски франк

CHF

1

1.97938

0.505209

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.68507

3.7243

Чешка крона

CZK

100

8.22399

12.1595

Датска крона

DKK

10

2.62806

3.80509

Британска лира

GBP

1

2.20251

0.454027

Хонконгски долар

HKD

10

2.32105

4.30839

Унгарски форинт

HUF

1000

5.03133

198.755

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20526

8296.96

Израелски шекел

ILS

10

5.22837

1.91264

Индийска рупия

INR

100

2.20763

45.2974

Исландска крона

ISK

100

1.29098

77.4605

Японска йена

JPY

100

1.38899

71.9948

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.44726

690.961

Мексиканско песо

MXN

100

9.63539

10.3784

Малайзийски рингит

MYR

10

4.23854

2.3593

Норвежка крона

NOK

10

1.77383

5.63752

Новозеландски долар

NZD

1

1.15245

0.867717

Филипинско песо

PHP

100

3.32528

30.0727

Полска злота

PLN

10

4.12753

2.42276

Румънска лея

RON

10

3.99353

2.50405

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72437

5.79922

Сингапурски долар

SGD

1

1.37541

0.727056

Тайландски бат

THB

100

5.43694

18.3927

Турска лира

TRY

100

9.67447

10.3365

Щатски долар

USD

1

1.82192

0.548872

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.03412

9.67006

Злато (в трой унции)

XAU

1

3416.84

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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Към 18:37 на 08.02.2023 Новините от днес

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