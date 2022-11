Проект за опазване на водните ресурси беше представен на изложението "ЕИМА Интернешънъл"

Кризисната ситуация с водите беше в центъра на вниманието на две конференции по време на 45-ото издание на световното изложение за селскостопанска техника ЕИМА Интернешънъл" (EIMA International), което се провежда в момента в Болоня, съобщават организаторите от Асоциацията на производителите на земеделска техника в Италия - "ФедерУнакома" (FederUnacoma).

Първата конференция беше под мотото "Водните ресурси, глобална извънредна ситуация", а втората беше под наслов "Водата е ресурс, който трябва да бъде защитен между устойчивостта и възможностите".

В този контекст беше представен проектът "Юуей" (Euway - Efficient Use of Water among Agricultural Youth), финансиран с 400 000 евро от Европейския съюз и включващ пет държави (Италия, Белгия, Германия, Ирландия и Испания).

Той има за цел да постигне добри практики за използване на водата до 2024 г. със специална техническа платформа и фокус върху обучението на млади фермери в тази област. На втори план става дума за целесъобразността на използването на пречистени отпадъчни води за напоителни цели. До юни 2023 г. ще бъде издаден указ за прилагане на Регламент 741/2020 на ЕС, който отново ще регулира цялата материя, отбеляза Ангиоло Мартинели, мениджър на отдела за устойчиво използване на водните ресурси към Министерството на екологичния преход. По думите му това е трудна тема, тъй като правилно използване на тези води може да се постигне само със значителни инвестиции, способни да доведат до качеството, необходимо за правилното им прилагане в селското стопанство. Мартинели сподели, че това вече се случва в някои страни като Израел и Кипър, но Италия има да извърви още много.

Според доклад на ООН светът може да се изправи пред 40-процентов недостиг на вода до 2030 г. поради глобалното затопляне и повишеното потребление. Същият доклад посочва, че около 4 милиарда души вече живеят с остър недостиг на вода поне един месец в годината поради т.нар. воден стрес, а продължаващите климатични промени вероятно ще причинят вариации в сезонната наличност през годината и на различни места.

Глобалното използване на вода се е увеличило 6 пъти през последните 100 години и продължава да расте стабилно със скорост от около 1 процент годишно поради нарастването на населението и променящите се модели на производство и потребление на ресурси. Това увеличение е малко вероятно да бъде компенсирано от увеличаване на количеството вода, използвано за напояване, което в момента представлява 69 процента от всички изтеглени сладководни води.

Към момента в световен мащаб сушата вече засяга 1,5 милиарда души, като прогнозите на ООН са, че до 2030 г. 47 процента от населението ще живее в условия на недостиг на вода.

До 2050 г. 240 милиона души няма да имат достъп до питейна вода, а 1,4 милиарда няма да имат достъп до основни санитарни условия, ако настоящият сценарий не се промени.

Данни за Италия сочат, че селскостопанският сектор заема дял от 60 процента от цялото търсене на вода, следван от промишления и енергийния сектор с 25 процента, за граждански цели отиват 15 процента.