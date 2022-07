Най-късно през 2028 г. България ще има цяла ескадрила 16 самолета F-16 Block 70, каза Драгомир Заков

През 2027 г., най-късно през 2028 г., България ще има цяла ескадрила 16 самолета F-16 Block 70, които са оперативно готови за осъществяване на бойните мисии. Това каза министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков по време на заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, на което беше разгледан Законопроект за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение №1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка". Комисията прие законопроекта, като водеща комисия е тази по отбрана.

Първото тримесечие на 2025 г. ще бъдат доставени първите машини от платените вече 8 самолета, посочи министърът. В рамките на няколко месеца би трябвало да бъдат получени всичките 8 самолета.

Подполковник Владислав Шекеров - командване на Военновъздушните сили, обясни, че поддръжката включва закупуване на резервни части, предвиждане за извършване на ремонти, както и съответните инженерни представители на по-големите компании, които да оказват подкрепа на място или по телефона, когато се въвежда въоръжената система в експлоатация. Част от промените са за увеличаване на средствата, които са предвидени за резервни части и за ремонти. Отсега обаче никой не може да предвиди какво ще има нужда от ремонт или подмяна.

"Това са средства, които са предвидени да се използват за ремонти в процеса на усвояване на самолетите", добави подполковник Шекеров. Идеята е заедно с договора за придобиване на самолетите, въоръжението и средствата за наземно обслужване, да се придобие и първоначалният пакет резервни части, както и да се заявяват определени услуги, които ще могат да се ползват в първите 3-4 години, докато стигнат парите. Това е направено", изтъкна подполковникът.

На свое заседание на 6 юли Министерският съвет в оставка одобри договор за Изменение и допълнение №1 (Amendment №1) към международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support). C решението се предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон този договор.

От МС съобщиха тогава, че след влизане в сила по условията на Закона за международните договори на България, изменението ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ без увеличаване на финансовите задължения за българската държава.

Подписаното изменение и допълнение не променя стандартните общи условия за договора за доставка на самолети F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка, изтъкна министърът в оставка. Това, че се преразпределят средствата, не променя крайните стойности по договора, уточни той. По думите му парите нито се увеличават, нито се намаляват.