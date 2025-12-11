Подробно търсене

МЕА намали прогнозата си за излишък на световния пазар на петрол през 2026 г.

Илиян Цвейн
МЕА намали прогнозата си за излишък на световния пазар на петрол през 2026 г.
МЕА намали прогнозата си за излишък на световния пазар на петрол през 2026 г.
Снимка: AP/Lisa Mascaro, архив
Париж,  
11.12.2025 12:25
 (БТА)
Етикети

Международната агенция за енергията (МАЕ) завиши оценките си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г.,като същевременно намали прогнозите си за растежа на предлагането в най-новия си месечен доклад, публикуван днес, предаде Ройтерс.

Базираната в Париж международна агенция очаква глобалното предлагане на петрол да надвиши търсенето с 3,84 милиона барела на ден догодина, в сравнение с излишък от 4,09 милиона барела на ден, прогнозиран в доклада й през ноември.

МЕА ревизира прогнозите си за растежа на глобалното търсене на петрол за тази и следващата година поради подобряващите се макроикономически перспективи и „отслабването на опасенията относно митата“.

В същото време агенцията очаква растежът на предлагането да бъде малко по-нисък от предвижданото по-рано за 2025-2026 г., тъй като санкциите срещу Русия и Венецуела засягат износа им.

/ИЦ/

Свързани новини

11.12.2025 10:07

Русия очаква преработката на петрол и добивът на газ и въглища тази година да останат на нивата от 2024 г.

В Русия се очаква рафинирането на петрол и добивът на газ и въглища да останат на миналогодишните нива и през 2025 г., съобщи днес руският министър на енергетиката Сергей Цивилев, цитиран от РИА, предаде Ройтерс. По отношение на нефтопреработката,
11.12.2025 08:40

Цените на петрола се стабилизират след поскъпването, предизвикано от задържането на танкер от САЩ край Венецуела

Цените на петрола останаха почти без промяна в азиатската търговия, като инвеститорите насочиха вниманието си обратно към мирните преговори между Русия и Украйна, а в същото време следят за отражението от задържането на санкциониран танкер от САЩ
13.11.2025 14:14

МАЕ повиши прогнозата си за излишък на пазара на петрол догодина

По-голям излишък на световните петролни пазари през 2026 г. очаква Международната агенция за енергията (МАЕ). Според най-новите данни на агенцията излишъкът ще се разшири до 4,09 милиона барела на ден, тъй като много производители - били те част от
12.11.2025 08:29

Търсенето на петрол и газ ще продължи да расте през следващите 25 години, според МАЕ

Глобалното търсене на петрол и газ ще продължи да нараства през следващите 25 години, ако не настъпи промяна в енергийната политика на държавите. Това се посочва в нов сценарий на Международната енергийна агенция (МАЕ), представен в годишния доклад
11.09.2025 17:28

ОПЕК очаква дефицит на петролния пазар въпреки увеличенията на доставките

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) продължава да прогнозира значителен недостиг на предлагането на световните петролни пазари през тази и следващата година, въпреки че групата увеличава производството си, съобщи Блумбърг. Според
11.09.2025 13:41

МАЕ предвижда излишък на световния пазар на петрол след увеличенията на добивите на ОПЕК+

Световното предлагане на петрол ще нарасне по-бързо от очакваното тази година, тъй като членките на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) продължават да увеличават добивите, а доставките от страни, които не

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:44 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация