Няма как актив, който не е собственост на държавата, да бъде отдаден под наем, отговори вицепремиерът Дончев на въпрос за „Лукойл“

Делян Петришки
БТА, София (14 ноември 2025) Парламентът провежда редовно заседание в сградата на Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, заместник министър-председателят Атанас Зафиров и заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.Снимка: Минко Чернев/БТА (ВЯ)
София,  
14.11.2025 10:29
 (БТА)

Няма как формално един актив, който не е собственост на държавата, да бъде отдаден под наем. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, по време на днешния парламентарен блитцконтрол в отговор на въпрос на парламентарната група на „Алианса за права и свободи“ (АПС) относно продължаването на дейността на „Лукойл Нефтохим“ след 21 ноември и разглежда ли правителството отдаване под наем на рафинерията на Българския енергиен холдинг (БЕХ), а бензиностанциите на „Лукойл“ на държавна верига бензиностанции. 

Вицепремиерът призова за още няколко дни търпение по темата, надявайки се, че развитието ще е изцяло в рамките на плана на правителството и ще бъде в интерес на гражданите и на пазара на горива. 

В отговор на въпроса за държавната верига от бензиностанции, той посочи, че идеята за създаването ѝ е по-различна, като по думите му, целта не е за навлизане на конкурентния пазар на дребно, а създаването на достатъчно обеми и акцизни складове, които да позволят по-добра конкуренция в бранша. Дончев добави, че се предвиждат и бензиностанции по места, където липсват такива. 

В днешния парламентарен блитцконтрол участват и другите двама вицепремиери Атанас Зафиров и Гроздан Караджов. 

/ИЦ/

