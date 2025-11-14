Няма как актив, който не е собственост на държавата, да бъде отдаден под наем, отговори вицепремиерът Дончев на въпрос за „Лукойл“

Няма как формално един актив, който не е собственост на държавата, да бъде отдаден под наем. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, по време на днешния парламентарен блитцконтрол в отговор на въпрос на парламентарната група на „Алианса за права и свободи“ (АПС) относно продължаването на дейността на „Лукойл Нефтохим“ след 21 ноември и разглежда ли правителството отдаване под наем на рафинерията на Българския енергиен холдинг (БЕХ), а бензиностанциите на „Лукойл“ на държавна верига бензиностанции.

Вицепремиерът призова за още няколко дни търпение по темата, надявайки се, че развитието ще е изцяло в рамките на плана на правителството и ще бъде в интерес на гражданите и на пазара на горива.

В отговор на въпроса за държавната верига от бензиностанции, той посочи, че идеята за създаването ѝ е по-различна, като по думите му, целта не е за навлизане на конкурентния пазар на дребно, а създаването на достатъчно обеми и акцизни складове, които да позволят по-добра конкуренция в бранша. Дончев добави, че се предвиждат и бензиностанции по места, където липсват такива.

В днешния парламентарен блитцконтрол участват и другите двама вицепремиери Атанас Зафиров и Гроздан Караджов.