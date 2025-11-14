Министерският съвет не е предлагал поименни кандидатури за търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, каза вицепремиерът Дончев в НС

Подробно търсене

Делян Петришки
БТА, София (14 ноември 2025) Парламентът провежда редовно заседание в сградата на Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов, заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев (на трибуната) и председателят на Народното събрание Рая Назарян.Снимка: Минко Чернев/БТА (ВЯ)
София ,  
14.11.2025 10:04
 (БТА)

Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блитцконтрол в отговор на въпрос на парламентарната група на „МЕЧ“ относно спряганата кандидатура за назначаването на Владимир Малинов като особен търговски управител в „Лукойл Нефтохим“. 

„Министерски съвет до момента не е предложил никой - нито г-н Малинов, нито някой друг“, отговори Дончев.

В днешния контрол участват и другите двама вицепремиери Атанас Зафиров и Гроздан Караджов. 

Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета по сигурността на МС за обсъждане на темата за назначаване на такъв управител в бургаската рафинерия, съобщи по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян.

/ИЦ/

