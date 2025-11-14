Министерският съвет не е предлагал поименни кандидатури за търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, каза вицепремиерът Дончев в НС

site.btaМинистерският съвет не е предлагал поименни кандидатури за търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, каза вицепремиерът Дончев в НС
Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блитцконтрол в отговор на въпрос на парламентарната група на „МЕЧ“ относно спряганата кандидатура за назначаването на Владимир Малинов като особен търговски управител в „Лукойл Нефтохим“.
„Министерски съвет до момента не е предложил никой - нито г-н Малинов, нито някой друг“, отговори Дончев.
В днешния контрол участват и другите двама вицепремиери Атанас Зафиров и Гроздан Караджов.
Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета по сигурността на МС за обсъждане на темата за назначаване на такъв управител в бургаската рафинерия, съобщи по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян.
/ИЦ/
