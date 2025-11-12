Европейските борси отчитат ръстове, „Брентаг“ и Ер Ве Е водят покачването на DAX след публикуване на отчетите

Европейските фондови пазари стартираха с повишения в сряда сутрин. Германският индекс DAX нарасна с 0,9 процента до 24 315 пункта, а Euro Stoxx 50 постави нов рекорд с ръст от 0,8 процента до 5772 пункта, съобщава Дау Джоунс. В Париж CAC-40 расте с 0,7 на сто до 8215,31 пункта, а швейцарският SMI е нагоре с 0,5 на сто до 12 764,30 пункта.

„Това слага край на консолидацията и връща пазара към възходяща тенденция“, коментира пазарен участник в началото на търговията.

Ръстът на индекса се подкрепя от догонващите френски акции, както и от силното представяне на борсите в Мадрид и Милано. След спада от миналата седмица DAX също възстанови позициите си.

„Европа отново е в центъра на вниманието“, казва друг анализатор, подчертавайки, че отчетният сезон значително надминава очакванията, което оказва силна подкрепа на пазарите.

Индексът вече е пробил низходящия си тренд, което според анализаторите означава край на консолидацията, продължила от 9 октомври. Следващата цел е зоната на съпротива между 24 500 и рекордното равнище от 24 770 пункта.

Позитивното настроение се поддържа и от окончателното прекратяване на блокирането на работата на правителството на САЩ (shutdown), както и от очакванията за икономически подем през следващата година.

Корпоративните отчети подкрепят ръста на индексите

Най-големият печеливш в DAX засега е „Брентаг“ (Brenntag). Компанията отчете малко по-висока от очакваната печалба за третото тримесечие и ограничи годишната си прогноза за оперативна печалба в долната граница на диапазона. Според трейдъри това вече е било калкулирано в цената на акциите след рязкото понижение през предходните месеци. Акциите поскъпнаха с 4,6 процента.

Ер Ве Е (RWE) продължи възхода си с ръст от 3,9 процента, след като печалбата за тримесечието намаля по-слабо от очакваното. Наличието на еднократни ефекти според пазарни наблюдатели не влияе негативно на цената на акциите.

Акциите на Е.ОН (Eon) обаче поевтиняват с 0,3 процента след публикуването на отчетите. „Резултатите са стабилни, но цената на акциите се движи странично под годишните върхове“, коментира участник на пазара.

„Байер“ (Bayer) добави 0,8 процента към стойността си, след като компанията надмина очакванията за печалба, основно благодарение на аграрния бизнес, който изненада положително. Все пак паричният поток остана под очакванията.

„Инфинеон“ (Infineon) е с ръст от 0,9 процента, след като производителят на чипове прогнозира възходящ тренд през следващата година.

В групата на средните компании MDax „Юнгхайнрих“ (Jungheinrich) поскъпна с 6 процента, след като загубите се оказаха по-ниски от очакваното, а продажбите и новите поръчки – значително по-високи. Компанията потвърди годишната си прогноза.

Ел Е Ге (LEG) отчете ръст от 1,8 процента след публикуването на междинния си отчет.

В по-малкия сегмент MDax „Индус“ (Indus) скочи с 9,5 процента след публикуването на резултатите си.

„Йеноптик“ (Jenoptik) регистрира спад в приходите и печалбата за третото тримесечие поради несигурната пазарна среда, но отбеляза силен ръст на новите поръчки. Въпреки по-песимистичната перспектива за годината акциите поскъпнаха с 8 процента.

Акциите на „Хайделбергер Друк“ (Heidelberger Druck) - известна с волатилността си компания - се понижиха с 2 процента. Макар печалбата да е малко по-висока от миналогодишната, дружеството само потвърди текущата си прогноза.

Във Виена акциите на „Фьосталпине“ (Voestalpine) поскъпнаха с над 4 процента, след като стоманодобивната компания отчете по-висока от очакваната печалба, подкрепена от силното търсене в подразделението за железопътни технологии и инфраструктура „Рейлуей Системс“ (Railway Systems) през второто тримесечие. Австрийският индекс ATX e нагоре с 0,8 на сто до 4895,94 пункта.