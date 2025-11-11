Засиленият китайски износ за Европа е започнал преди обявяването на митата на САЩ, според изследване на ЕЦБ

Слабостта на вътрешното търсене в Китай, а не американските мита, е основната причина европейските пазари да бъдат залети с китайски стоки на изключително ниски цени, се посочва в изследване на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикувано днес в Икономическия бюлетин на институцията.

Натискът върху Европейския съюз да предприеме ответни мерки срещу нарастващия внос от Китай се засилва, тъй като търговските ограничения на САЩ насочват китайските производители към нови пазари за свръхпроизводството, натрупано в резултат на слабото вътрешно търсене, отбелязва Ройтерс.

„Ескалиращото търговско напрежение между Съединените щати и Китай може да доведе до допълнително пренасочване на китайския износ към Европа“, се казва в анализа. „Въпреки това, увеличението на китайския износ към ЕС предшества последните търговски сътресения и съвпада по-скоро с началото на отслабването на вътрешното търсене в Китай“, подчертават експертите на ЕЦБ.

Според тях началото на тенденцията може да се проследи още от 2021 г., когато спадът в жилищния сектор на Китай отслаби вътрешното търсене и задържа инвестициите в недвижими имоти – сектор, който традиционно стимулира вноса.

В отговор китайските власти насочиха инвестициите към индустриалното производство, за да стабилизират растежа. Това обаче създаде свръхкапацитет, предизвика ценови войни между предприятията и насочи китайските производители към чуждите пазари като алтернатива за реализиране на излишната продукция, се отбелязва в изследването.

„За да се разширят в чужбина, компаниите трябва да повишат своята конкурентоспособност. Те обикновено го правят, като намаляват краткосрочните пределни разходи и цените, или като приемат по-ниски печалби, а в някои случаи дори и загуби“, поясняват от ЕЦБ.

Според банката слабото потребителско търсене, протекционистичните политики и стратегическият фокус на Пекин върху вътрешното производство на ключови продукти продължават да ограничават вноса и да поддържат трайна промяна в икономическото поведение на Китай. Това, от своя страна, увеличава риска от разширяване на търговския дисбаланс между Китай и останалия свят, включително и с Европейския съюз.