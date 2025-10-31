ПГ МЕЧ настоява за изслушване на председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата

Настояваме за незабавно изслушване на председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата, защото тя е изключително критична, каза Красимир Манов от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) пред журналисти в парламента.

По-рано предложение за временна мярка за ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от страната, беше внесено от ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“.

"В извънредната комисия по бюджет и финанси председателят на комисията Делян Добрев призна, че през последната седмица, в спешен порядък, е започнал износ на горива от България – основно дизелово и авиогориво", заяви Манов. Предлагат ни да вземем временни мерки, но това няма да спаси ситуацията, смята той. "Каквото и да говорят от Министерски съвет и управляващите в Народното събрание, те току-що създадоха криза с горивата", добави депутатът.

Манов заяви, че преди девет месеца от МЕЧ са предложили България да купи рафинерията в Бургас, и ако това се е било случило, сега нямаше да бъдем изправени пред проблеми.

Спешното решение за спиране на износа е признание, че в България няма дизел и гориво, добави лидерът на МЕЧ Радостин Василев. "Няма за 90, за 60 дни или въобще. Шефът на ДАНС трябва да обясни как ще гарантираме доставката на дизелово гориво, защото изглежда, че ще има проблем още следващата седмица", добави той.

Според Василев утре пред бензиностанциите ще има опашки с коли.