Младите лекари няма да получат това, което очакват като възнаграждения, каза Радостин Василев от МЕЧ

Младите лекари няма да получат това, което очакват като възнаграждения, каза във връзка с бюджета лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента. „Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието“, добави депутатът.

По думите му хората няма как да са доволни от 20 лева корекция на минималната работна заплата, а работодателите със сигурност са по-доволни от това.

Много пъти съм казвал, че има "ластик" на Бойко Борисов – той пуска едно нещо и когато види обществената реакция, прави корекции, каза още Василев.

Той коментира и сигналите срещу депутати от парламентарната група на „Величие”, за които вчера съобщиха от МЕЧ.

Днес случаят беше коментиран на председателски съвет, каза Василев. Взехме решение, че тепърва ще се запознаят и трябва да се реагира, посочи депутатът. Той обясни, че парламентарните групи имат няколко дни да се запознаят със сигналите и после трябва да се вземе решение дали да се сигнализира Централната избирателна комисия.

По думите му от „Величие“ не е имало реакция.

Не бяхме информирани какво се е случило със сигналите, подадени до председателя на парламента, добави той.





