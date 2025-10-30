Радостин Василев съобщи за сигнали за нарушения на депутати от парламентарната група на „Величие”

За сигнали срещу депутати от парламентарната група на „Величие” съобщи в Народното събрание лидерът на „Морал, единство и чест” (МЕЧ) Радостин Василев. Той посочи, че сигналите са подадени от представляващия „Легия Антимафия” Григор Здравков. По думите му става въпрос за нарушения от депутатите Мария Илиева и Стилиана Бобчева от „Величие”, свързани с фалшификация на декларация по член от Изборния кодекс.

Повече от десет дни Наталия Киселова, в качеството си на председател на Народното събрание, е крила два сигнала до парламента и до институциите, свързани с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс, заяви Василев. Той каза, че със ситуацията са запознати и.ф. главен прокурор, президентът и всички парламентарни групи.

По думите на Василев Мария Илиева не е попълнила изискуемата декларация за регистрация на кандидатската листа на „Величие” в Пловдив и София. Григор Здравков твърди, че документът е бил попълнен от Стилиана Бобчева. Според Василев това е нарушение, защото законът изисква декларацията да се попълни собственоръчно от заявителя.

Ако твърденията на Григор Здравков са истина, това означава, че парламентарната група на „Величие” има обявен незаконосъобразен депутат, коментира лидерът на МЕЧ. Парламентарна група с девет депутати не може да има, добави той. Радостин Василев поиска да бъде свален имунитетът на Илиева и Бобчева. Според него дори става въпрос за конституционна криза.

Василев твърди, че има още един сигнал, който касае субсидията на „Величие”. В сигнала се твърди, че има данни в Сметната палата от годишния финансов отчет на партия „Величие”, че средствата се разходват незаконосообразно, нецелесообразно, във фирми, свързани с Ивелин Михайлов, но не под пряк негов контрол, обяви лидерът на МЕЧ.