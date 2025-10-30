Общинският съвет в Луковит одобри нов обект в село Пещерна за неотложен текущ ремонт на уличната мрежа

Общинският съвет в Луковит одобри на заседанието си, излъчвано и онлайн, нов обект в село Пещерна за неотложен текущ ремонт на уличната мрежа. По предложение на кмета на Община Луковит Иван Грънчаров беше изменено решение на Общинския съвет от юли т. г., с което беше дадено съгласие той да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.

Според докладната, базирана на предложение на кметския наместник на с. Пещерна, неотложност от ремонт на улица „Витска долина” налага включването ѝ в списъка, а от него отпада улица „Георги Бенковски”. Средствата са в размер на 45 000 лв.

На заседанието бяха приети предложения за формиране на групи в детските градини над максимално определения брой, както и осигуряване на средства в размер на 15 000 лв. за авариен ремонт на покрива на детска градина „Славейче” в село Дерманци.

Съветниците одобриха още предложения за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2025/2026 година, и продажба на два недвижими имота в Луковит – частна общинска собственост.

Беше актуализиран Общинският план за защита при бедствия с приложенията към него за използване на системата BG Allert.

За нуждите на Районен съд – Луковит беше предоставено за безвъзмездно ползване помещение от 15 кв. м в града.