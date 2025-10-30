Нов общински съветник встъпи в длъжност в Попово. От днес Румен Димитров се присъедини към работата на Общинския съвет в града.

Димитров зае мястото на Юрмюз Ахмедова, избрана за кмет на село Зараево на частичния вот на 13 октомври. Ахмедова също положи клетва в присъствието на кмета на общината и общинските съветници.

Румен Димитров е представител на „Граждани за общината“. Бил е два мандата общински съветник в града.

По професия и занимание Димитров е ръководител движение на жп гара Попово вече 36 години. За БТА той добави, че както и досега, ще работи за благото на гражданите и за развитието на общината.