Спортен клуб „Арда бокс“ ще ползва още 10 години залата, в която се помещава, решиха общинските съветници в Кърджали

Спортният клуб „Арда бокс“ в Кърджали получи за още 10 години залата, в която се помещава, а съгласие за това дадоха на днешното си заседание общинските съветници.

Обектът е на третия етаж в спортен комплекс „Арпезос“. Искането за това е отправено към общинското ръководство от ръководителя на клуба и треньор Стоян Узунов, а причината е изтичане на предходния договор за безвъзмездно ползване, който бе със срок от пет години.

През времето на ползване от клуба, залата за тренировки бе ремонтирана както със средства от дарители, така и от Общината. Последно през 2022 г. бяха ремонтирани санитарните помещения и бе подменена дограмата в залата. Тя се използва за тренировки от момчета и момичета на различна възраст. В нея и сега тренира европейският вицешампион Ергюнал Себахтин. В нея се подготвяше и носителката на редица национални и международни отличия Алейна Мехмед, както и други боксьори, постигнали успехи в различни турнири.