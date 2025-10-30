Подробно търсене

Павел Попов остава изпълняващ функцията кмет на община Варна до 11 ноември

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Павел Попов остава изпълняващ функцията кмет на община Варна до 11 ноември
Павел Попов остава изпълняващ функцията кмет на община Варна до 11 ноември
Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Варна,  
30.10.2025 11:08
 (БТА)

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на община Варна до 11 ноември, съобщиха днес от пресслужбата на администрацията в крайморския град. Те уточняват, че разпореждането на кмета Благомир Коцев кой да бъде на поста е от тази сутрин. 

Заповедта е на основание отпуск на Коцев от 31 октомври до 11 ноември включително. Копия от нея са изпратени до председателя на общинския съвет и до областния управител на Варна.

От задържането на Коцев на 8 юли това е третата му заповед да бъде заместван докато е в отпуск. За изпълняващ функциите бе определян Павел Попов.

На въпрос защо настоящата заповед е до 11 ноември, Павел Попов посочи, че до тази дата кметът Благомир Коцев ще бъде освободен от ареста. По думите му задържането му няма как да продължава, след като бъде прекратено следствието и отпаднат мотивите кметът да е в ареста. До сега аргументите бяха, че ако е с друга мярка за неотклонение, той може да повлияе на следствието, след като няма следствие, няма и на какво да влияе, посочи Попов. Той уточни, че това е предположение от негова страна, а не ново решение по казуса с варненския кмет. Ако все пак освобождаването на Коцев не се случи, той ще продължи да изпълнява задълженията си пряко, каза още Попов, но не коментира дали в такъв случай Варна ще бъде управлявана дистанционно.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:14 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация