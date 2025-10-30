Мъж на 71 години е с фрактура на скула и комоцио след удар с юмрук от 17-годишен младеж в Белоградчик

Мъж на 71 години е с фрактура на скула и комоцио след удар с юмрук в лицето от 17-годишен младеж в Белоградчик, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Инцидентът е станал вчера около 11:15 часа на улица в градчето. Непълнолетният е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда, уточняват по полицията.

И семейството, и институциите са отговорни за насилието при подрастващите, коментираха участниците в кръгла маса на тема „Детство без насилие“ в Националната спорта академия. Събитието бе организирано от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков и се проведе на 28 октомври. По думите на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов за темата за насилието и децата е необходимо институциите да работят заедно. „Каквито и закони да правим в Народното събрание, ако те не се спазват, нямат никакво значение“, каза тогава министърът.