Общинският съвет в Котел одобри актуализация на бюджета за 2025 г. и одобри еднократен бонус за кмета

Общинският съвет в Котел прие промени в бюджета на общината за 2025 г. на днешното си редовно заседание. Приетата актуализация е четвърта по ред за годината и включва преразпределение на средства за ключови обекти.

Допълнителни 304 800 лв. се осигуряват за основен ремонт на алеята в парк „Изворите“ чрез намаляване на финансирането за други два обекта. Средства в размер на 4800 лв. се предвиждат за закупуване на земя, като те също се осигуряват от намаляването на финансирането на същите обекти. За програмния продукт „HRANA“ в Центъра за настаняване от семеен тип се отделят 1000 лв. от предходен остатък.

Съветниците утвърдиха и допълнително възнаграждение (бонус) за кмета на общината Коста Каранашев за постигнати резултати през 2025 г., обосновано с реализирани икономии от заплати и успешно подготвени проектни предложения на обща стойност над 21,5 млн. лв. Предложението предвижда бонусът да бъде еднократен и в размер на 90% от основната месечна заплата, при липса на нормативни ограничения.

Създаденият с решение на Общинския съвет Възрожденски летен атракцион ще има две щатни бройки и се отпускат 8000 лв. – 6 000 лв. за персонал и 2000 лв. за издръжка, финансирани от резерва за непредвидени разходи.

Общинските съветници одобриха и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Годишните постъпления от местни дейности са планирани в размер на 3 468 470 лв., а държавните трансфери – 5 466 700 лв. Прогнозата запазва числеността на персонала и размера на заплатите от 2025 г., без увеличение на минималната работна заплата и осигурителните вноски. Основен приоритет остават ремонтът и поддръжката на уличната мрежа и инфраструктурата, като за Общинския футболен клуб (ОФК) се предвиждат по 19 000 лв. годишно, а за обезщетения и помощи – 40 000 лв. за трите години.

На заседанието беше решено да се отпусне еднократна помощ за нуждаещи се граждани, както и финансова помощ от 100 лв. на момче, пострадало от инсулт, след представени медицински документи.

Общинският съвет прие и Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на външен водопровод към Котел, както и няколко изменения на устройствени планове за имоти в населените места Котел, Жеравна, Ябланово, Нейково и Медвен. Бяха взети решения за продажба на общински земи, промяна на предназначение на имоти, изкупуване на идеални части от Потребителска кооперация „Г. С. Раковски“, определяне на нова пазарна цена за право на строеж в с. Тича и промяна на статута на имоти от публична в частна общинска собственост. Одобрено бе и отдаване под наем на помещения в бившата поликлиника за нуждите на дентален кабинет.