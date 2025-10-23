Подробно търсене

При учение край Варна бе овладян разлив на сярна киселина от катастрофирала цистерна

Мила Едрева
Снимки: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
23.10.2025 12:42
 (БТА)

Разлив на сярна киселите от катастрофирал камион с цистерна край Варна овладяха по време на учение представители на различни институции. Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в крайморския град старши комисар Стоян Стоянов каза, че по сценарий тежката машина, превозваща химическото вещество, е самокатастрофирала. При инцидента цистерната се е пробила и е изтекла киселина на пътя. Шофьорът е пострадал и е заклещен в кабината на камиона.

Учението е на границата на общините Белослав и Девня, където има концентрация на фирми, които използват агресивни химически вещества, посочи Стоянов. Той уточни, че то е предвидено в плана на Областната комисия по безопасност на движението. В учението се включиха основните служби от Единната спасителна система. На терен бяха служителите на РДПБЗН, Областната дирекция на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, Българския Червен кръст. Помагаха и доброволците от формированията на общините Девня и Белослав. В щаба се включиха представители на различните институции, както и зам.-областният управител на Варна Айрие Ибрямова.

След пристигането на специализираните автомобили, експертите първо проучиха произшествието и пристъпиха към ограничаването на разлива. Шофьорът бе изваден от кабината и получи медицинска помощ. Междувременно, служители в защитни облекла сложиха тампон на цистерната, тъй като по сценарий в нея се бе образувала дупка, от която изтича киселина. След това на пътя бе насипано вещество, което да неутрализира разлетия химикал.

Времето за реакция в реална ситуация е толкова, колкото е нужно да се стигне до мястото на инцидента, коментира Стоянов. Той допълни, че всички служби се готвят и тренират редовно, а тези мащабни учения помагат за координацията на действията на институциите.

/РИ/

