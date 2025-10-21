РИОСВ състави акт на кмета на Сливен след сигнал на депутат, общината отрича наложени глоби

Подробно търсене

Велина Василева
На снимката: Депутатът от "Възраждане" Климен Шопов. Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева (архив)
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора е съставила втори акт по Закона за управление на отпадъците на кмета на община Сливен след сигнал на депутата от „Възраждане“ Климент Шопов. Това съобщи в писмо до медиите самият народен представител от Сливен.

Нарушението е за неизпълнение на задължението да се предотвратява изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места край село Сотиря, като глобата по закона е между 3000 и 10 000 лева.

Според Шопов случаят показва системен проблем, той настоява местните кметове да получат реални правомощия за контрол и санкции при нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

В отговор на питане от БТА, от Община Сливен заявиха, че твърденията за наложени глоби не отговарят на истината. Оттам уточниха, че има съставени актове, които се считат за неоснователни, но към момента не са издадени наказателни постановления. Ако бъдат издадени такива, Общината ще ги обжалва.

 

