Тържествено беше отбелязан празникът на 101-ви Алпийски полк в Смолян

Тържествено беше отбелязан днес празникът на 101-ви Алпийски полк, наследник на 21-ви Средногорски полк, извоювал свобода на Родопите преди 113 години под командването на полк. Владимир Серафимов.

Празникът започна сутринта с Ден на отворените врати пред каскадата на новия център в Смолян. Благодарствен молебен отслужиха смолянски свещеници, а 30 военнослужещи бяха наградени от командира на полка полковник Стефан Димов за високи резултати в различни учения и мисии.

Полк. Стефан Димов припомни, че датата на празника не е избрана случайно. На този ден преди 113 години в района на връх Кавгаджик, днес връх Средногорец, се водят кръвопролитни боеве за освобождението на Централните Родопи. Основна роля в тези боеве вземат военнослужещите от 21-ви пехотен средногорски полк с командир полк. Владимир Серафимов. С началото на Балканската война, с решително настъпление, полкът освобождава редица населени места в района и достига до село Аламидере – днес с. Полковник Серафимово. Тогава в щаба се получава заповед да отстъпи и да заеме рубежа Пашмакли, Райково, Устово. В този момент полк. Серафимов произнася своите думи: "Аз няма да отстъпя на противника селата, в които бях посрещнат като освободител!". Следват дни на героизъм, в които средногорци с решителност и смелост отблъскват всяка от атаките на Явер паша и достигат до Ксанти и Бяло море. Полк. Димов допълни, че след края на войната, в много исторически източници е написано, че част от полка остава в района на град Смолян. В този момент се поставя началото на военното присъствие в града.

„Историческият път на формированието е много дълъг и през годините е претъпяло различни промени – в наименованието, в структурата и подчинеността. Но в днешната си организационно-щабна функция полкът се сформира на 1 декември 2017 г. и става част от Сухопътните войски. Като достойни наследници на нашите предци ние продължаваме традицията да служим всеотдайно на Родината. С гордост носим емблемата на полка и винаги изпълняваме поставените задачи“, посочи командирът на полка.

Военнослужещите през годините са участвали в редица международни и национални учения. В запазена марка на формированието се превръща серията от учения "Родопи", започнали през 2019 година. От няколко години полкът участва и в мисията "Самостоятелен страж" по опазване и охрана на държавната граница с Турция. В мисии зад граница военнослужещи от Смолян се включват още от 1992 г. в Камбоджа, и така в последните 33 години. Взели са участие в мисиите в Косово, Босна и Херцеговина, Ирак и Афганистан.

101-ви Алпийски полк поддържа три формирования за действия при различни видове бедствия – "Наводнение", "Пожар" и "Тежки зимни условия".

Поздравителни слова произнесоха изпълняващият функциите кмет на Смолян Марин Захариев, заместник областният управител Андриан Петров и бившият командир на полка, сега председател на Общинския съвет в Смолян, Димитър Кацаров.

Сред гостите на празника бяха командири на различни военни формирования в страната, директори на държавни и общински институции.

В тържеството се включи и Представителният духов оркестър на Военновъздушните сили.