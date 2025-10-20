Подробно търсене

Съдът остави в ареста баща, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

Марин Колев
Съдът остави в ареста баща, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря
Съдът остави в ареста баща, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК) (архив)
София,  
20.10.2025 12:38
 (БТА)

Софийският районен съд задържа под стража 52-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.  

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 октомври в къща в Банкя обвиняемият Е.Д. е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като ѝ е счупил кост на лявата предмишница, причинявайки ѝ средна телесна повреда. 

По случая се води разследване. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

В началото на месеца прокуратурата обвини 53-годишен мъж, нанесъл лека телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие. 

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:45 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация