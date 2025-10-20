На извънредно заседание на Общински съвет-Петрич новоизбраният кмет на село Беласица ще положи клетва

На извънредно заседание на Общински съвет-Петрич новоизбраният кмет на село Беласица Атанас Гочев ще положи клетва. Това съобщиха от Общинския съвет. Сесията е насрочена за 23 октомври от 13:30 часа. Гочев беше обявен за избран за кмет с решение №405 на Общинска избирателна комисия на частични местни избори, проведени на 12 октомври. Кандидатът, издигнат от „Съюз на демократичните сили” получи 284 действителни гласа.

Изборният ден в село Беласица приключи при 64% избирателна активност. Правото си на глас упражниха 561 души, които гласуваха в две секции. Изборите в Беласица се наложиха заради подаване на оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Датата за частичните избори беше определена с Указ №72 на президента.

В петричкото село Габрене също ще бъдат проведени частични местни избори заради депозирана оставка на досегашния кмет Дафинка Пецева. Съгласно Указ №163 на президента на Република България изборите ще се състоят на 22 февруари 2026 г.