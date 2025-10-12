Между 16,06% и 19,65% е избирателната активност на вота за кметове в трите села в област Хасково

Между 16,06% и 19,65% е избирателната активност в трите села в област Хасково, където се произвеждат предсрочни частични избори за кмет на населеното място. Данните от вота към 11:00 часа са публикувани на сайтовете на Общинските избирателни комисии (ОИК) в Минерални бани, Димитровград и Харманли.

Най-активни са избирателите в село Славяново, община Харманли. Там бюлетини в урните са пуснали 100 от 509-те избиратели, или 19,65%. До този момент в ОИК няма регистрирани сигнали и жалби за нарушения.

В село Боян Ботево, община Минерални бани, са гласували 110 души. Там с избирателни права са 638 жители. Активността е 17,24%. В ОИК - Минерални бани също няма публикувани решения по сигнали и жалби за нередности.

Най-ниска засега е избирателната активност в село Черногорово, община Димитровград - 16,06%. Гласували са 127 от общо 791 регистрирани гласоподаватели. В ОИК-Димитровград няма постъпили жалби и сигнали до този момент.

Изборите и на трите места започнаха в спокойна обстановка.