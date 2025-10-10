От утре до 17 октомври се променя организацията на движение по автомагистрала "Струма" в област Кюстендил

От утре - 11 октомври, до 17 октомври, между 8:00 ч. и 16:00 ч., временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала "Струма" в двете посоки на територията на област Кюстендил, за премахване на крайпътна растителност, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната и преминаването в скоростната лента в отсечката от 37-и км (пътен възел "Долна Диканя") до 56-и км в двете платна, в които ще се разполага нужната техника. Трафикът ще преминава в свободните ленти, уточняват от АПИ.

От агенцията призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността.