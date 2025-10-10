Полицейски служители са задържали трима водачи заради шофиране след употреба на алкохол

Полицейски служители са задържали трима водачи на моторни превозни средства заради шофиране след употреба на алкохол. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОД на МВР). На водачите са направени проби с технически средства, които са установили, че са употребили алкохол.

Вчера, около 15:40 часа, в района на бившия Гранично контролно-пропускателен пункт Кулата, 36-годишен мъж от село Марикостиново е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 2,08 промила алкохол в издишания въздух. Друг мъж - на 54 години, около 18:15 часа вчера, по ул. „Васил Кънчев“ в град Петрич е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 0,91 промила алкохол. А днес, около 01:00 часа, по ул. Рокфелер“ в град Петрич, 39-годишен мъж от село Боровичене е управлявал лек автомобил „Форд Фокус“ с наличие на 1,42 промила алкохол в издишания въздух, уточняват от пресцентъра на полицията. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

БТА напомня, че през юни министърът на вътрешните работи Даниел Митов каза пред журналисти в Симитли, че за изминалите месеци на настоящата година се наблюдава добра тенденция за намаляване на травматизма по пътищата. Министър Митов посочи още, че за тази година са издадени повече глоби и фишове, като приходите от тях също са в по-голям размер.