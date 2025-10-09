Община Шумен спечели финансиране от над 400 хил. лв. по проект „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“

Община Шумен спечели финансиране от около 412 хил. лв. по проекта „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“, който ще се изпълнява две години. В него ще се включат 175 деца от детски градини в Шумен, Нови пазар, селата Друмево и Ивански, като и от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК) „Анастас Стоянов“ в областния град. Това съобщиха днес от пресцентъра на общинската администрация.

Основната цел на проекта е да се създаде включваща образователна среда, която насърчава взаимодействието между деца от различни етноси чрез съвместни творчески и научноизследователски дейности. Специфичните цели са свързани с интеграция, СТЕМ и междукултурна толерантност и компетентности. В проекта са включени серия от дейности, сред които - обучение на учители за работа в интеркултурна среда, приложение на СТЕМ и изкуства в тази насока, както и работа с родителите. Ще се реализират също семинари, тренинги и уъркшопове с цел да се създаде подкрепяща общност. Дейностите ще се извършват съвместно с педагози, родители, експерти и представители на общинската администрация. Най-важната целева група по проекта са подрастващите, затова се предвижда включване на най-малко 175 деца от ромски, турски и български етнически произход. За тях ще има ежемесечни планирани ситуации с междупредметно съдържание, в които задължителен елемент е интеркултурността. Ще се организират клубове по интереси, посещения с атрактивни съвместни дейности в културни институции и лаборатории, общи празници, отбелязаха от общинския пресцентър.

Сътрудничеството е в основата на успеха на проекта, затова се предвиждат онлайн срещи на децата, размяна на учители, общи събития с представяне на продукция от различни клубове и др. Децата ще работят заедно в мини проекти в смесени групи по време на заниманията в културните и образователни институции, както и ще имат и ментори експерти. Предвижда се организирането и на форум, на който да се изведат стратегии, идеи и практики за бъдеща работа. Проектът ще приключи с издаването на книга с материали и с подготовката и излъчването на документален филм, уточниха от общинския пресцентър.

Проектът „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“ бе подаден за одобрение в Министерството на образованието и науката през януари. Той се реализира по Оперативна програма „Образование“ (2021-2027), процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт”, допълниха от пресцентъра на общинската администрация.

