Учители от Търговище, Попово и Омуртаг ще участват в майсторски клас за развитието на креативното мислене у учениците

Майсторски клас за педагози организира Регионалното управление по образованието (РУО) в Търговище. Целта му е да подпомогне учителите в прилагането на иновативни подходи за развитие на креативното мислене у учениците като средство за повишаване на резултатите от обучението и развитие на ключови компетентности, съобщават организаторите.

Обучението ще се състои в периода от 18 октомври до 15 ноември в частично присъствена форма. Обхванати ще бъдат 20 учители от основни и средни училища и професионални гимназии в общините Търговище, Омуртаг и Попово, уточни за БТА Мария Вълчева – старши експерт „Обществени науки, гражданско образование и религия“ в РУО – Търговище. По думите ѝ те са учители по предмети от пет професионални направления, с изявен интерес по темата на майсторския клас „Развитие на креативното мислене като модел за повишаване на образователните резултати“.

В рамките на обучително-практическите сесии ще бъде представен личния опит на ръководителя по темата. Освен това на участниците ще бъде поставена практическа задача за разработване и по възможност апробиране на собствени идеи в учебния процес. Идеята е на принципа „колеги обучават колеги“ ръководителят на обучението, научният консултант и участващите учители да изградят мрежа за използване на добри практики и тяхното последващо прилагане, обясни Вълчева.

На втората присъствена сесия на 15 ноември участниците ще представят своите разработки, които след това ще бъдат публикувани на сайта на РУО – Търговище. Така те ще са достъпни за повече колеги и ще могат да допринесат за повишаване качеството на образователния процес и в други учебни заведения в региона, посочи още експертът.

Реализирането на майсторския клас става възможно по тематична дейност на Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, по която РУО – Търговище е бенефициент.