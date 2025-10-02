Решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, посочиха от прокуратурата

site.btaРешението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, посочиха от прокуратурата
Решението на Върховния касационен съд (ВКС) не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), не от ВКС. Това съобщиха за БТА от прокуратурата във връзка с решение на ВКС по-рано днес.
Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата. Решението на ВКС не ощетява Борислав Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, посочиха още от прокуратурата.
Преди дни Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор.
