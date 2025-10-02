От години настояваме за значителни реформи в детското правосъдие, казаха от Национална мрежа за децата относно случая на насилие в Каблешково

Национална мрежа за децата (НМД) от години настоява за значителни реформи в детското правосъдие у нас, така че да бъдат защитени правата на децата, пострадали от или свидетели на престъпление. Това се посочва в позиция на организацията до отговорните институции по повод случая на насилие над четиригодишно дете в детска градина в Каблешково.

„Когато пострадалият е дете, следва задължително да се приеме, че са налице специфични нужди от защита и се извършва индивидуална оценка въз основа на разговор с детето“, подчертават от НМД.

„Реакцията на административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас, госпожа Мария Маркова, е показателна за липсата на напредък по отношение на правата на децата и процесуалните гаранции за тях в правосъдната ни система“, се казва още в позицията.

Далеч повече случаи на насилие над деца остават недокладвани, отколкото случаите на неотговарящи на действителността показания на деца, заявяват също от организацията.

НМД отправят критика и към реакцията на педагози и служители в детската градина. „Детската градина е място, което би трябвало да бъде пространство на грижа, сигурност и доверие, където децата растат в среда на подкрепа и уважение към потребностите им, а не на страх“, коментират от организацията.

В позицията са изброени и няколко предложения за подобряване работата с деца. По-добър подбор на персонала и задължителни регулярни обучения и супервизия на работещи с малки деца е едно от предложенията. От НМД предлагат и въвеждане на програми за обучение на самите деца за лична безопасност и предпазване от сексуално и друго насилие, съобразени с възрастта им. Сред предложенията е и създаването на регистър на извършителите на престъпления към деца, които да не получат повече възможност да работят с деца.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в Каблешково е прехвърлено на Районна прокуратура-Варна. Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления, посочиха от държавното обвинение.