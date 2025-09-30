Съветниците в Тунджа дадоха съгласие Общината да кандидатства за разкриване на амбулатории за извънболнична помощ

Общински съвет – Тунджа подкрепи предложението, внесено от кмета Станчо Ставрев, Общината да кандидатства за разкриване на амбулатории за извънболнична помощ в населени места. Финансирането ще бъде по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата дава възможност на общините да подава неограничен брой проектни предложения, като продължителността на проектите трябва да е до 30 юни 2026 г., бяха част от мотивите към точката.

С решение на Общинския съвет се създава общински Фонд „Култура”. Приет беше и правилник за дейността му. По този начин ще се гарантира прозрачност, равнопоставеност и конкурсно начало при финансирането на културни проекти, ще се насърчат творческите изяви и ще подпомогне опазването и развитието на културно-историческото наследство на общината, бяха мотивите към решението.

Съветниците гласуваха актуализация на капиталовите разходи за 2025 г. и отчет за изпълнението на бюджета за изминалата 2024 г.

Общинският съвет даде съгласие да се учреди възмездно право на ползване на „Геопроучване АВ“ ЕООД, гр. Ямбол, за срок от седем години, върху два общински имота с обща площ 30 191 кв. метра. Терените са в землището на село Могила и са част от концесионна площ, определена с Решение на Министерски съвет от 2006 г. за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици.

Гласувано беше също наемателите на общинските язовири в селата Чарган и Стара река да получат разрешение за отглеждане на риба. Съветниците приеха още няколко решения, свързани с разпореждане и управление на общинската собственост.

Както БТА съобщи, от предварителния дневен ред на сесията отпадна предложението близо 1050 декара общинска земя в землището на село Ботево да бъде отредена за изграждане на фотоволтаична централа. Точката беше оттеглена в началото на заседанието от кмета Станчо Ставрев.