Пътят от Разград за Дянково утре ще бъде затворен временно заради планов ремонт на железопътен прелез

Временна организация на движението по пътя от Разград за село Дянково се въвежда утре, 1 октомври, заради планов ремонт на железопътен (жп) прелез, съобщиха от общинската администрация.

От държавното предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" са изпратили уведомително писмо до Община Разград, че ще бъде извършено укрепване на железния път в района на жп прелеза в междугарието Разград – Самуил, пресичащ четвъртокласния шосеен път между Разград и Дянково. За да бъде извършен ремонтът, за два часа - между 12:00 и 14:00 ч., се въвежда временно прекъсване на движението в участъка. На двете кръстовища ще бъдат положени парапети с бализи и пътен знак. В този часови период пътуващите в района трябва да използват обходни маршрути, допълниха от общинската администрация.

Заради планов ремонт на жп прелез пътният участък между Разград и Дянково беше затворен в началото на юли и април.