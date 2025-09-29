На 30 септември в Сливен ще бъде спряно топлоподаването за целия град в часовете от 9:00 до 16:30 часа, съобщиха от „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.

Прекъсването е необходимо за монтиране на стопорна арматура в района на ТЕЦ.

Отоплителният сезон 2024 - 2025 г. в Сливен започна на 21 октомври 2024 г.

Около 14 000 са битовите абонати на ТЕЦ-Сливен.