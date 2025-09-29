Мъжът, обвинен за убийството на 62-годишна жена в Пещера, има предишни присъди, съобщиха от полицията и прокуратурата

Обвиненият за убийството на 62-годишна жена в град Пещера е на 48 години, има предишни присъди, но е бил реабилитиран. Ножът, с който е извършено престъплението, е бил укрит, каза главен инспектор Костадин Христев, началник-сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в Областна дирекция на МВР - Пазарджик на съвместен брифинг с Паун Савов, прокурор в Окръжна прокуратура - Пазарджик. Той допълни още, че лицето е задържано няколко часа, след като престъплението е извършено.

Сигналът е получен на 27 септември по обяд. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила след нанасяне на удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето. Мъжът, който е заподозрян за убийството, е задържан впоследствие, направен е оглед и са събрани са доказателства, разясни прокурор Паун Савов. Мярката на задържания ще се гледа утре следобед или в сряда сутрин, уточни още той.

Окръжната прокуратура – Пазарджик привлече като обвиняем Б.Б., на 48 г., затова, че на 27 септември 2025 г. в град Пещера умишлено е умъртвил 62-годишна жена, като ѝ нанесъл множество удари с нож в корема, гърдите и лицето – престъпление по чл. 115 ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха по-рано днес от прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано същия ден, П.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът ѝ да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време обвиняемият, който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт. По време на разправията той взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и ѝ нанесъл прободно-порезни рани по тялото.