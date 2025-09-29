Прокуратурата е обвинила двама служители на „Автомобилна администрация“ за искане на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София

Софийската градска прокуратура е обвинила двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Случаят е от 25 септември вечерта, а поисканите суми са два пъти по 200 лв. и веднъж 300 евро, каза на брифинг заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя допълни, че утре ще бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение на двамата обвинени.

На контролно-пропускателен пункт „Черната котка“ са спрени за проверка пет от общо 22 камиона с техника за концерта. От шофьорите е поискан подкуп заради проблем с тахошайбите. Двама от шофьорите са отказали да дадат пари, но други трима са се съгласили, посочи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. Той допълни, че тъй като е имало езикова бариера, е използван онлайн превод, а тези от шофьорите, които не са имали парите в себе си, са били изпращани до банкомат, за да ги изтеглят.