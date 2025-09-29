Подробно търсене

При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 13 души

Йоана Димитрова
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЛФ), архив
София,  
29.09.2025 08:01
 (БТА)

Общо 13 души са ранени при 11 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е пострадал.

От началото на месеца са станали 595 катастрофи, с 37 загинали и 690 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5101 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 322 души, а пострадалите са 6373.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

 

