Общинският съвет в Макреш ще гласува отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година

Общинският съвет в Макреш ще гласува отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за периода от 1 януари до 31 декември 2024 година. Това е една от точките в дневния ред на заседанието, който е публикуван на сайта на Община Макреш.

Първите две точки се отнасят за решения на Общинския съвет, взети нa заседанието на 26 август, върнати за ново обсъждане от областния управител. Едното решение е за актуване като частна общинска собственост на масивна сграда (краварник) в село Раковица. В мотивите на областния управител е посочено, че Общината не е установила нито една от предпоставките за придобиване на правото на собственост върху имота. Второто върнато решение на Общинския съвет е поради грешно посочен идентификатор на имот, предложен за обезщетяване на наследници.

Общинските съветници ще гласуват предложение от кмета на община Макреш Митко Антов за проект на Наредба за допълнение и изменение на подзаконови нормативни актове във връзка с въвеждане на еврото в Република България.

В материалите за заседанието е посочено, че кметският наместник на село Киреево Илияна Антова е представила предложение площадът в селото да носи името на майор Балабански. Приложено е допитване до жителите на селото от 9 юли.

Общо две от точките в дневния ред са свързани с отдаване под наем на земеделски имоти (ниви) в землището на село Макреш, защото договорите са изтекли и се налага да се обяви нова процедура за отдаване под наем. Общинските съветници ще гласуват дали да се разреши ползване на поземлени имоти в землищата на селата Макреш, Толовица и Киреево по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Заседанието на Общинския съвет в Макреш, ще се състои от 10:00 часа и се очаква да бъдат разгледани общо 13 точки.