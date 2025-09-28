И кметът на Ловеч беше пред големия екран в квартал „Вароша” за финала на Световното първенство по волейбол

И кметът на Ловеч Страцимир Петков беше сред зрителите пред големия екран в квартал „Вароша” за финала на Световното първенство по волейбол за мъже. „Винаги има емоция, когато сме събрани много хора, обединени около спорта, около успеха на България и на тези млади момчета, които имат невероятен потенциал и вдигнаха националната гордост”, каза за БТА Петков. Той изрази надеждата си младият отбор на Ловеч „Осъм волей”, който играе в Трета лига, да завоюва успехи и да прескочи във Втора лига. Няколко волейболисти на тима са гледали финала на големия екран.

Въпреки че България не стана световен шампион, кметът не скри радостта си, че младите ни надежди успяха да вземат гейм на Италия.

Той каза, че идеята за големия екран се е родила спонтанно между хората, участвали във Фестивала на побратимените градове и приятели (Twin Towns & Friends Festival), сред които има и представители на Италия и Полша. „Още на половината на изречението, когато ми задаваха въпроса, бях съгласен и проведох светкавична организация излъчването да не бъде само през интернет, а директно през антена. Мониторът ни е чудесен и картината беше перфектна”, каза Страцимир Петков.