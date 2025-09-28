Подробно търсене

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пред сградата на Общината в Сливен

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пред сградата на Общината в Сливен
Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пред сградата на Общината в Сливен
БТА, Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пряко пред Община Сливен Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливен,  
28.09.2025 14:22
 (БТА)

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пряко на голям екран, разположен пред сградата на общината в Сливен. Мачът започна в 13:30 часа.

На площада се събраха десетки жители и гости на града, за да подкрепят националите. Атмосферата е празнична – развяват се български знамена, чуват се възгласи и аплодисменти при всяка успешна точка на българския отбор.

Това е втората показана среща на площада, след като вчера по инициатива на общината бе излъчен и полуфиналът.

Кметът на Сливен Стефан Радев сподели, че победата на националния отбор по волейбол над САЩ е донесла огромна радост на българите. По думите му именно това е мотивирало решението да се постави голям екран, чрез който жителите на града да подкрепят отбора.

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:16 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация