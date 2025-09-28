Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пред сградата на Общината в Сливен

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пряко на голям екран, разположен пред сградата на общината в Сливен. Мачът започна в 13:30 часа.

На площада се събраха десетки жители и гости на града, за да подкрепят националите. Атмосферата е празнична – развяват се български знамена, чуват се възгласи и аплодисменти при всяка успешна точка на българския отбор.

Това е втората показана среща на площада, след като вчера по инициатива на общината бе излъчен и полуфиналът.

Кметът на Сливен Стефан Радев сподели, че победата на националния отбор по волейбол над САЩ е донесла огромна радост на българите. По думите му именно това е мотивирало решението да се постави голям екран, чрез който жителите на града да подкрепят отбора.