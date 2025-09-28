Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пред сградата на Общината в Сливен

site.btaФиналът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пред сградата на Общината в Сливен
Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия се излъчва пряко на голям екран, разположен пред сградата на общината в Сливен. Мачът започна в 13:30 часа.
На площада се събраха десетки жители и гости на града, за да подкрепят националите. Атмосферата е празнична – развяват се български знамена, чуват се възгласи и аплодисменти при всяка успешна точка на българския отбор.
Това е втората показана среща на площада, след като вчера по инициатива на общината бе излъчен и полуфиналът.
Кметът на Сливен Стефан Радев сподели, че победата на националния отбор по волейбол над САЩ е донесла огромна радост на българите. По думите му именно това е мотивирало решението да се постави голям екран, чрез който жителите на града да подкрепят отбора.
/ТНП/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина