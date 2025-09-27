Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води "Продължаваме промяната" в правилната посока, каза Кирил Петков и номинира Благомир Коцев за ИС

Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока, заяви бившият премиер Кирил Петков в началото на Общото събрание на "Продължаваме промяната", на което формацията избира председател и ръководни органи.

Петков номинира арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме промяната“ с аргумента, че има опит в местната власт и не се снима под герба. Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят, отбеляза още той. Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода, заяви още Петков.

Никой не е по-голям от каузата, а каузата е България, и с действия, а не с думи трябва да изпълним тази кауза, заяви Кирил Петков. Той посочи, че политиката в „Продължаваме промяната“ не е взимане, а даване. Много е важно, когато дойде критичен момент, да можеш да поемем щафетата. Във времето е важно и да можеш да подаваш щафетата, добави Петков. Той отбеляза, че нулева толерантност към корупцията остава фундамент за партията.

Досега разбрахме, че можем да се борим на фронтовата линия, но това не е достатъчно, трябва да изградим тил, посочи Петков и допълни, че ще помогне за изграждането на този тил. Той отбеляза, че борбата е безкрайна и трябва да са готови за маратон, а не за спринт.

Бившият премиер беше посрещнат на трибуната с аплодисменти и ставане на крака, след като в началото на форума беше излъчен клип – специална изненада за него, с кадри от пресконференцията на Петков, на която пое отговорност за кадровата политика и подаде оставка като съпредседател на партията, от изборната победа на „Продължаваме промяната“, клетвата на ръководеното от него правителство и ключови моменти от управлението.

Знаете ли какво си мислех, докато гледах тези снимки, че това никога нямаше да стане, ако нямахме такъв отбор, заяви Петков.

На форума на "Продължаваме промяната" присъстват лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Видеобръщения към делегатите отправиха Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент.

До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната", казаха за БТА от пресцентъра на партията. Гласуването за ръководни органи е утре и дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.

В началото на форума евродепутатът Никола Минчев посочи, че това е първото Общо събрание, което „Продължаваме промяната“ провежда в ролята си на опозиция. Според него са необходими вътрешни промени, ако „Продължаваме промяната“ иска да си върне избирателите, които е загубила. Коалицията е с „Демократична България“ е без алтернатива, заяви още Минчев.

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме промяната“ след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за обществени поръчки. На заседание на Националния съвет на партията беше решено, че Асен Василев остава единствен председател до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.