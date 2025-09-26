Общинският съвет в Тетевен реши директорът на болницата да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин”

Общинският съвет в Тетевен реши директорът на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Ангел Пешев” – доц. д-р Михаил Николовски, да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Тетевен” – като израз на признателност към неговия принос в областта на здравеопазването и развитието на града. Това съобщи за БТА председателят на съвета Мария Стойчева, вносител на докладната.

В Общинския съвет е постъпило предложение от инициативен граждански комитет, подписите под което са сложили повече от 30 души. Според тях мотивите за номинацията са многобройни. Водещо място сред тях е дейността му като ръководител на болницата в Тетевен с цел запазване на всички отделения и оказване на качествено здравеопазване на населението в общината.

„Доц. д-р Михаил Николовски е лекар с авторитет в България и по света. Дългогодишната професионална и всеотдайна грижа за болните предизвиква респект и уважение. С високо чувство за отговорност, прецизност в работата и хуманност доц. д-р Николовски полага ежедневни усилия за справяне с недостига на медицински кадри в общината за осигуряване на качествени медицински услуги”, посочват от инициативния комитет. Те допълват, че в болницата са назначени млади лекари, и то в условията на значима конкуренция на многото болнични заведения в страната.

Доц. д-р Михаил Николовски е роден на 16 декември 1954 г. в тетевенското село Гложене. Завършил е Медицинския университет в София. Има дълга кариера, включително и като народен представител в 41-ото Народно събрание, и като извънреден и пълномощен посланик на България в Тунис. Управител на болницата в Тетевен е от 4 ноември 2022 г.

Почетното отличие ще бъде връчено на тържествена сесия на Общинския съвет на 1 ноември по случай празника на града, съобщи още Мария Стойчева.