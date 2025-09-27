Откриват официално Празника на плодорието в Кюстендил

"Празникът на плодородието" в Кюстендил ще бъде открит официално днес на обяд. Той се организира от Община Кюстендил и Института по земеделие в града. Празникът е четвъртият от големите кюстендилски празници - "Кюстендилска пролет", Празник на черешата и "Панагия - въздигане на хляба". Гости на празника ще бъдат заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова и заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов, казаха за БТА от Общината.

От 26 до 28 септември градът представя изобилието на кюстендилския край - производители от региона, читалища и организации, се представят с художествено аранжирани маси с плодове и зеленчуци, а художници и занаятчии показват свои оригинални художествени произведения, изложени в центъра на града в дните на фестивала.

"Празникът на плодородието" заявява Кюстендил като град - "Майка на овощарството", казаха организаторите му. Те уточниха, че есенният празник е наследство от Първия национален овощарски конкурс от 1896 г., проведен тогава под патронажа на Министерството на търговията и земеделието, и е първият и единствен по рода си такъв празник за страната.

Богата художествена програма от концерти, игри, атракции и арт- ателиета съпътства празника. Различни сортове ябълки ще покажат в изложба днес и от Института по земеделие в Кюстендил.

В неделния ден празникът ще продължи с изложение на художествено аранжирани щандове с плодове и зеленчуци, флашмоб "Плодородна шевица", игри и артистични ателиета за деца.