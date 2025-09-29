Проект за фотоволтаици и електрически превозни средства ще разгледа Общинският съвет в Котел

Проект за фотоволтаици и електрически превозни средства е включен в дневния ред на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Котел, съобщава на сайта си общинската администрация.

Сред основните точки от дневния ред е разглеждането на предложение за допълнение към вече прието решение за кандидатстване по процедура от Механизма за възстановяване и устойчивост. То е свързано с изпълнението на инвестиции по линия на програмата BG-RRP-RePowerEU, насочени към инсталиране на фотоволтаични системи в сгради за социални услуги и закупуване на електрически превозни средства с прилежащи зарядни станции.

В дневния ред са включени още предложения, свързани с имотни и устройствено-планови въпроси в населените места от общината, включително прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в с. Ябланово, съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план, както и промяна на предназначението на част от общински имот в с. Кипилово.

Общинските съветници ще обсъдят и прилагането на разпоредби от Закона за устройство на територията за изработване на подробен устройствен план за имот извън урбанизираната територия на с. Ябланово.

На вниманието им ще бъде поставено и предложение за промени в решения, свързани с броя на учениците в основните училища в селата Пъдарево и Ябланово за учебната 2025/2026 година.

Друга точка от заседанието е свързана с даване на съгласие за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от републиканската, областната и общинската транспортна схема.