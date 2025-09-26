Над 172 000 са посетителите на "Двореца" в Балчик към днешна дата, съобщиха от ръководството

"Сравнително добро като посещения лято отчитаме в Държавен културен институт - културен център (ДКИ - КЦ) “Двореца” в Балчик. Статистиката показва, че имаме стабилен ръст в сравнение с 2024 година, когато до края на септември за същия период над 150 000 човека са посетили “Двореца”. Сега към 25 септември те са над 172 000 човека, които са го посетили", каза на пресконференция пред журналисти директорът на културния институт Галина Миткова.

По нейни думи през август тази година е имало 5000 посетители повече в сравнение с август на 2024 година. “Самият факт, че работим добре с Ботаническата градина също дава спокойствие на нас и нашите посетители”, допълни тя.

Миткова посочи, че традиционно посетителите са най-много от Румъния и България. Тази година е имало туристи от Полша, Германия, Китай, Корея, Израел.

“Всички питат кога билетът ще стане единен. Всички работим активно за това. Министерството на културата и Софийският университет вече имат междуведомствена комисия, която се е заела със задачата да има действително единен билет за вход от началото на следващата календарна година за „Двореца“ и Ботаническата градина в Балчик", обясни тя.

Галина Миткова каза още, че с всяка година сватбите в “Двореца” са все повече. “За 2025 година имаме 52 сватби до момента и 10 кръщенета. Имаме възможност да предложим и църковен ритуал, всичко събрано на едно място. Повечето сватби са на български двойки. Имаме и доста смесени бракове, като младоженците са от САЩ, Румъния, Нидерландия, Канада, Обединеното Кралство”, посочи тя.

Миткова съобщи, че за 2026 година за “Двореца” има вече 10 заявени сватби с конкретизирани дати. Сред тях такива на младоженци от Германия, Чехия и Австралия.

През месец октомври в “Двореца” ще се проведе сватбено изложение за двойки, които имат възможност да видят как протича един сватбен ден.