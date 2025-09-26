Започва санирането на още два жилищни блока в Пазарджик, съобщиха от местната администрация. Проектът обхваща две сгради с общо шест входа – четири на ул. „Димитър Греков“ и два на ул. „Проф. Иван Батаклиев“ с по осем надземни етажа с един полуподземен сутерен. Общият брой жилища е 96.

Ремонтните дейности включват цялостна подмяна на старата дограма, топлоизолация на външните стени и ремонт на покрива, подобряване на енергийните системи и подмяна на мълниезащитната инсталация, както и възстановителни работи, за да може сградата да бъде въведена в експлоатация в модерни и безопасни условия.

Проектите се финансират на 100% чрез Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС. Община Пазарджик координира процеса с етажните собствености, осигурява строителен надзор и временна организация, съобразена с ежедневието на живущите. При възникнали неудобства ще се реагира по бърза процедура и в постоянна комуникация с гражданите и изпълнителите.

През месец август тази година от Общината съобщиха, че започва саниране и енергийно обновяване на 13 многофамилни жилищни сгради, а миналата седмица започна санирането на първата сграда.