Бойко Борисов и Томислав Дончев ще обсъдят с Младежи ГЕРБ в Панагюрище европейските перспективи за устойчиво развитие

Нелли Желева
Снимка: Ярослав Ставрев, БТА, архив
София,  
27.09.2025 07:15
Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират днес на Национална академия в Панагюрище, съобщи пресцентърът на партията. На събитието се очаква да присъстват над 150 младежи от всички структури в страната.

Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели, се уточнява в информацията.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще открият форума. 

Преди две седмици Борисов и премиерът Росен Желязков присъстваха на фору

 

 

Пред участниците тогава лидерът на ГЕРБ критикува МВР, че са избързали с коментара във връзка с инцидента с началника на полицията в Русе.

