Бойко Борисов и Томислав Дончев ще обсъдят с Младежи ГЕРБ в Панагюрище европейските перспективи за устойчиво развитие
Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират днес на Национална академия в Панагюрище, съобщи пресцентърът на партията. На събитието се очаква да присъстват над 150 младежи от всички структури в страната.
Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели, се уточнява в информацията.
Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще открият форума.
Преди две седмици Борисов и премиерът Росен Желязков присъстваха на фору
Пред участниците тогава лидерът на ГЕРБ критикува МВР, че са избързали с коментара във връзка с инцидента с началника на полицията в Русе.
/МК/
