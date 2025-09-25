Общинският съвет в Чирпан прие актуализация за изпълнение на бюджета и не присъди званието „Почетен гражданин“

Общинските съветници в Чирпан приеха отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2024 г. и актуализация на бюджета за 2025 г. Те не присъдиха званието „Почетен гражданин на Чирпан“.

Тодор Иванов, дългогодишен главен уредник на къща-музей „Пейо Крачолов Яворов“ и председател на Международна фондация „Яворов" не бе удостоен със званието. След тайно гласуване на 20 общински съветници предложението на кмета на Чирпан Ивайло Крачолов. „За“ гласуваха шестима от общинските съветници, девет бяха против, петима се въздържаха. Към предложението на кмета бе приложена подписка с подписите на 544 жители на общината.

Според материалите към заседанието, актуализацията на бюджета се налага във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Исторически музей Чирпан”, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост. Годишната субсидия на музея бе увеличена с 6000 лева. Средствата са необходими за заплащане на допълнително възникнали разходи за различни такси.

Общинскитя съвет прие информация за актуализирания годишен план на бюджета на Община Чирпан към 30 юни 2025 г. Според материалите към предложението приходната част е в размер на 44 491 554 лева, колкото е и разходната част, а изпълнението му към посочената дата е в размер на 20 305 401 лв. както за приходната, така и за разходната част. Към 30 юни 2025 г. Община Чирпан има задължения под формата на общински дълг в размер на 11 254 992 лева. В интервю за БТА Ивайло Крачолов каза, че финансовата ситуация в Община Чирпан е свързана с много рестрикции и строго спазване на бюджетна дисциплина.

Общинските съветници приеха редица разрешения за изменение на действащия Общ устройствен план на Община Чирпан и приеха 26 нови наредби, сред които са тези за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на общината, за осигуряване на безопасност на движението на индивидуални електрически превозни средства и за управление на общинските пътища.

Сред приетите предложения от Общинския съвет бяха и предоставянето на еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби, както и предоставяне на еднократни стипендии за отличен успех.