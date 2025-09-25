Общинският съвет в Свищов прие формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в Средно училище „Николай Катранов“

Общинският съвет в Свищов прие формиране на маломерна паралелка с по-малък брой ученици от допустимия в Средно училище (СУ) „Николай Катранов“ на днешното си редовно заседание.

То започна с изказване на народния представител на партия „Възраждане“ Ангел Янчев и отговор на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, свързани с настоящия статут и издръжката на Основно училище (ОУ) „Христо Ботев“ в село Ореш.

Гласувано беше одобряване на междинна оценка за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Свищов - 2021-2027 година за периода 2021-2024 година.

Общинските съветници одобриха удължаване срока на договор за наем на нежилищни общински помещения частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и „СЕВЕР 2019“ ЕООД, с още четири години.

Гласувано бе актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов през 2025 година, както и поставяне на преместваем обект – павилион, в урегулиран поземлен имот.

На заседанието зам.-кметът на Община Свищов Иван Шопов бе избран да представлява Общината в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 9 октомври.

Добавени бяха пет допълнителни точки в дневния ред. Сред тях бяха одобряване на актуализирани прогнози за периода 2026-2028 г., даване на съгласие за участие на Община Свищов като асоцииран член на в консорциум Life green cryst. Друга допълнителна точка бе изменение на решение от 31 юли 2025 г. на Общински съвет – Свищов за учредяване правото на строеж на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД върху поземлен имот във връзка с проекта за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк. Последните две допълнителни точки бяха свързани с одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за два урегулирани поземлени имота.